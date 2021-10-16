О нашем журнале

Дачная жизнь — это полезные советы и статьи для каждого дачника, независимо от цели и опыта: Хотите вырастить прекрасный урожай овощей и фруктов? Необычно и со вкусом организовать композиции из цветов или хвойных растений? Создать уютное место отдыха для всей семьи? Тогда вы пришли по адресу.

Дачная жизнь — это настольная книга любого дачника, присоединяйтесь и убедитесь в этом сами.

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